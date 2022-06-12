Швейцария — Португалия: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Стали известны стартовые составы соперников по Лиге А, группе 2 – сборных Швейцарии и Португалии на матч четвёртого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Швейцария – Португалия.
Швейцария: Омлин, Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Фройлер, Джака, Соу, Эмболо, Сеферович, Шакири.
Запасные: Зоммер, Стергиу, Фрай, Штеффен, Цубер, Амдуни, Окафор, Джёмерт, Гавранович, Абишер, Мвого, Шер.
Португалия: Патрисиу, Пепе, Перейра, Мендеш, Канселу, Фернандеш, Отавиньо, Невеш, Силва, Витинья, Леау.
Запасные: Дало, Дуарте, Кармо, Пальинья, Орта, Б. Силва, Р.Т. Силва, Карвалью, Гедеш, Жота, Кошта, Луис.
Соперниками сборных Швейцарии и Португалии по Лиге А, группе 2 являются национальные команды Испании и Чехии, которые также сыграют сегодня.
- 12 июня 2022
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