Швейцария — Португалия: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Стали известны стартовые составы соперников по Лиге А, группе 2 – сборных Швейцарии и Португалии на матч четвёртого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Швейцария – Португалия.



Швейцария: Омлин, Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Фройлер, Джака, Соу, Эмболо, Сеферович, Шакири.



Запасные: Зоммер, Стергиу, Фрай, Штеффен, Цубер, Амдуни, Окафор, Джёмерт, Гавранович, Абишер, Мвого, Шер.



Португалия: Патрисиу, Пепе, Перейра, Мендеш, Канселу, Фернандеш, Отавиньо, Невеш, Силва, Витинья, Леау.



Запасные: Дало, Дуарте, Кармо, Пальинья, Орта, Б. Силва, Р.Т. Силва, Карвалью, Гедеш, Жота, Кошта, Луис.



Соперниками сборных Швейцарии и Португалии по Лиге А, группе 2 являются национальные команды Испании и Чехии, которые также сыграют сегодня.