Моуринью хочет усилить полузащиту «Ромы», цели — два игрока из АПЛ

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью намерен в летнее трансферное окно подписать в команду нового полузащитника. В ближайшее время клуб должен объявить о переходе свободным агентом Неманьи Матича, но «римляне» также заинтересованы в подписании хавбека «Астон Виллы» Дугласа Луиса или «Вулверхэмптона» Рубена Невеша.

24-летний Луис стал игроком бирмингемского клуба в 2019 году, перейдя из «Манчестер Сити». В минувшем сезоне-2021/2022 бразильский полузащитник принял участие в 35 матчах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

25-летний Невеш выступает за «Вулверхэмптон» с 2017 года. С тех пор португальский футболист в 212 встречах забил 24 гола и отметился 12 результативными передачами.