«Манчестер Юнайтед» готов предложить € 50 млн за нападающего «Аякса»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании бразильского нападающего «Аякса» Антони и готов предложить за 22-летнего футболиста € 50 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

Антони стал игроком нидерландского клуба в июле 2020 года. В минувшем сезоне-2021/2022 бразильский футболист забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах. Соглашение между Антони и «Аяксом» истекает в 2025 году.



Напомним, действующим главным тренером «Манчестер Юнайтед» является экс-наставник «Аякса» Эрик тен Хаг. Специалист также заинтересован в приглашении в английский клуб полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, с которым он тоже работал в Амстердаме.

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