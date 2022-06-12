«Манчестер Юнайтед» готов предложить € 50 млн за нападающего «Аякса»
Поделиться
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании бразильского нападающего «Аякса» Антони и готов предложить за 22-летнего футболиста € 50 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
Антони стал игроком нидерландского клуба в июле 2020 года. В минувшем сезоне-2021/2022 бразильский футболист забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах. Соглашение между Антони и «Аяксом» истекает в 2025 году.
Напомним, действующим главным тренером «Манчестер Юнайтед» является экс-наставник «Аякса» Эрик тен Хаг. Специалист также заинтересован в приглашении в английский клуб полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, с которым он тоже работал в Амстердаме.
Самые яркие покеры в АПЛ. Видео:
Комментарии
- 12 июня 2022
-
22:25
-
22:19
-
22:17
-
22:12
-
22:06
-
22:01
-
21:49
-
21:40
-
21:30
-
21:22
-
21:17
-
21:10
-
21:02
-
20:54
-
20:52
-
20:21
-
20:19
-
20:11
-
20:02
-
19:55
-
19:34
-
19:24
-
19:17
-
19:09
-
19:07
-
18:55
-
18:45
-
18:38
-
18:31
-
18:22
-
18:20
-
18:08
-
17:52
-
17:46
-
17:39
Партнерский контент