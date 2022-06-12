Швейцария — Португалия: Сеферович на первой минуте вывел хозяев вперёд

Сегодня, 12 июня, на стадионе «Стад де Женев» в Каруже (Швейцария) в рамках четвёртого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Швейцарии принимает соперника по Лиге А, группе 2 – национальную команду Португалии.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На первой минуте отличился швейцарский нападающий Харис Сеферович, ему ассистировал Сильван Видмер.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Швейцария – Португалия.



Соперниками сборных Швейцарии и Португалии по Лиге А, группе 2 являются национальные команды Испании и Чехии, которые также играют сегодня.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.