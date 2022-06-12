«Барселона» хочет подписать лучшего вратаря Ла Лиги по числу спасений в сезоне-2021/2022

«Барселона» заинтересована в подписании вратаря «Гранады» Луиша Мануэла Максимиану, который в минувшем сезоне стал лучшим вратарём чемпионата Испании по числу отражённых ударов (127). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, из-за вылета «Гранады» в Сегунду сумма выкупа за 23-летнего португальского вратаря снизилась с € 25 до € 12,5 млн. «Барселона» заинтересована в подписании Максимиану в связи с возможным уходом второго вратаря Нету в следующем месяце.

Максимиану перешёл в «Гранаду» из «Спортинга» летом 2021 года.

Видеообзор. «Гранада» — «Эспаньол». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:

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