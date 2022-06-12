Канчельскис — о Салиховой: позорит «Спартак». Зареме надо заканчивать заниматься футболом

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис отреагировал на слова Заремы Салиховой. Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна ранее высказалась о проведении финала Суперкубка России в Санкт-Петербурге.

«Ей надо заканчивать заниматься футболом. Позорит «Спартак». Как так можно? Детских тренеров приглашают на работу… Они ещё рассказывают нам о футболе. Если честно, то уже не смешно — это большая беда для «Спартака». В клубе всё ужасно.



Что они делают со «Спартаком»… Мне очень обидно и жалко, что такую команду берут и уничтожают люди, которые не имеют права вообще там быть», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок России состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена».