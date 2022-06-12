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Испания — Чехия: хозяева вышли вперёд на 24-й минуте встречи

Испания — Чехия: хозяева вышли вперёд на 24-й минуте встречи
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Сегодня, 12 июня, на стадионе «Ла Росаледа» в Малаге (Испания) в рамках четвёртого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Испании принимает соперника по Лиге А, группе 2 – национальную команду Чехии.

Счёт был открыт в первом тайме. На 24-й минуте отличился испанский полузащитник Карлос Солер.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Испания – Чехия.

Соперниками сборных Испании и Чехии по Лиге А, группе 2 являются национальные команды Португалии и Швейцарии, которые также сегодня играют.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала национальная команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

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