Испания — Чехия: хозяева вышли вперёд на 24-й минуте встречи

Сегодня, 12 июня, на стадионе «Ла Росаледа» в Малаге (Испания) в рамках четвёртого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Испании принимает соперника по Лиге А, группе 2 – национальную команду Чехии.
Счёт был открыт в первом тайме. На 24-й минуте отличился испанский полузащитник Карлос Солер.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Испания – Чехия.
Соперниками сборных Испании и Чехии по Лиге А, группе 2 являются национальные команды Португалии и Швейцарии, которые также сегодня играют.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала национальная команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
- 12 июня 2022
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