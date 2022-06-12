Бывший игрок «Баварии» назвал своего сына Мюнхеном

Экс-защитник «Баварии» Самюэль Куффур выбрал необычное имя для своего сына.



Как сообщает Goal, бывший ганский футболист назвал своего сына в честь города, в котором располагается «Бавария» — Мюнхен.



Напомним, Куффур выступал за «Баварию» с 1993 по 2005 год. С мюнхенским топ-клубом ганец шесть раз выиграл чемпионат Германии, одержал по четыре победы в Кубке Германии и Кубке немецкой Лиги. Также в составе «Баварии» Куффур — победитель Кубка УЕФА, Лиги чемпионов и Межконтинентального кубка. Кроме того, в 1998, 1999 и 2001 годах бывший защитник признавался футболистом года в Гане.



В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 «Бавария» выиграла немецкую Бундеслигу, а также дошла до 1/4 финала Лиги чемпионов.