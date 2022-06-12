«Манчестер Сити» требует с «Барселоны» € 94 млн за переход Бернарду Силвы

«Манчестер Сити» готов расстаться с португальским полузащитником Бернарду Силвой, которым интересуется «Барселона», за € 94 млн. Об этом сообщает Football Espana.
Напомним, ранее стало известно, что главный тренер испанской команды Хави рассматривает приобретение 27-летнего Силвы на замену Френки де Йонга, который может перейти в «Манчестер Юнайтед». Испанский специалист хочет видеть в центре полузащиты дуэт Педри и Силвы.
Бернарду Силва стал футболистом английского клуба в 2017 году, перейдя из «Монако» за € 50 млн. Контрактное соглашение игрока с английским клубом рассчитано до 2025 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач.
«Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:
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