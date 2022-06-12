Бензема высказался о том, что Гризманн забил всего один гол в 2022 году

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался в поддержку форварда «Атлетико» и партнёра по сборной Франции Антуана Гризманна, забившего всего один гол в 2022 году.



«У всех великих футболистов были такие периоды: у Зидана, Роналдо, Криштиану Роналду. Мы не хотим тыкать в игрока пальцем. Всё будет хорошо, он забьёт. Ему нужно продолжать помогать команде», — цитирует Бензема Telefoot.



Единственный гол Гризманна в 2022 году был забит в январе в матче Кубка Испании с «Райо Махадаонда» (5:0). В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Гризманн сыграл в 39 матчах, в которых забил восемь мячей и отдал семь результативных передач. 31-летний форвард выступал за «Атлетико» на правах аренды из каталонской «Барселоны».