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«Милан» заинтересован в подписании трансферной цели «ПСЖ» и «Арсенала»

«Милан» заинтересован в подписании трансферной цели «ПСЖ» и «Арсенала»
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Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка входит в сферу интересов действующего чемпиона Италии «Милана». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, «Милан», вероятно, предложит за 23-летнего футболиста другого игрока и доплату. Ранее сообщалось, что в подписании Скамакки заинтересован «ПСЖ», который готов предложить за Джанлуку € 45 млн. Также стало известно, что «Сассуоло» отклонил предложение со стороны лондонского «Арсенала» в размере € 41 млн.

Два года назад уроженцем Рима интересовались такие клубы, как «Марсель» и «Ренн». В минувшем сезоне Джанлука Скамакка провёл за «Сассуоло» 38 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего нападающего в € 30 млн.

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