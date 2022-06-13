«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры с агентом Марко Асенсио

«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры с агентом испанского полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, 26-летний Асенсио может покинуть испанскую команду ввиду возросшей конкуренции за место в основном составе.
Нынешнее соглашение Марко Асенсио истекает летом 2023 года. Однако, по информации источника, условия нового соглашения, предложенные «Реалом», не устраивают Марко Асенсио и он может покинуть мадридский клуб в качестве свободного агента следующим летом.
Игрок сборной Испании в минувшем сезоне провёл за «Реал» 42 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего испанского игрока в € 40 млн.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:
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