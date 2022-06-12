Испания — Чехия: хозяева на 75-й минуте удвоили своё преимущество

Сегодня, 12 июня, на стадионе «Ла Росаледа» в Малаге (Испания) в рамках четвёртого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Испании принимает соперника по Лиге А, группе 2 – национальную команду Чехии.



На 75-й минуте нападающий сборной Испании Пабло Сарабия удвоил преимущество своей команды. Счёт был открыт в первом тайме. На 24-й минуте отличился испанский полузащитник Карлос Солер.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Испания – Чехия.



Соперниками сборных Испании и Чехии по Лиге А, группе 2 являются национальные команды Португалии и Швейцарии, которые также сегодня играют.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала национальная команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.