Лига наций УЕФА сезона-2022/2024: расписание матчей 13 июня
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Сегодня, 13 июня, состоятся матчи четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 в Лигах А, В, С.
Лига А, группа 1
Франция — Хорватия («Стад де Франс», Сен-Дени. 21:45 мск — текстовая онлайн-трансляция)
Дания — Австрия («Паркен», Копенганен. 21:45 мск — онлайн-трансляция)
Лига B, группа 2
Исландия — Израиль («Лаугардалсвёллур», Рейкьявик. 21:45 мск — онлайн-трансляция)
Лига С, группа 3
Казахстан — Словакия («Астана-Арена», Нур-Султан. 17:00 мск — онлайн-трансляция)
Азербайджан — Беларусь («Далга Арена», Баку. 19:00 мск — текстовая онлайн-трансляция)
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
Комментарии
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