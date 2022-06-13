Лига наций УЕФА сезона-2022/2024: расписание матчей 13 июня

Сегодня, 13 июня, состоятся матчи четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 в Лигах А, В, С.

Лига А, группа 1

Франция — Хорватия («Стад де Франс», Сен-Дени. 21:45 мск — текстовая онлайн-трансляция)

Дания — Австрия («Паркен», Копенганен. 21:45 мск — онлайн-трансляция)

Лига B, группа 2

Исландия — Израиль («Лаугардалсвёллур», Рейкьявик. 21:45 мск — онлайн-трансляция)

Лига С, группа 3

Казахстан — Словакия («Астана-Арена», Нур-Султан. 17:00 мск — онлайн-трансляция)

Азербайджан — Беларусь («Далга Арена», Баку. 19:00 мск — текстовая онлайн-трансляция)

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.