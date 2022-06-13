Результаты игрового дня Лиги наций УЕФА на 12 июня

12 июня прошли матчи четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.



В Лиге А встречались участники группы 2: Швейцария – Португалия, Испания – Чехия. Сборная Швейцарии обыграла Португалию – 1:0, а национальная команда Испании оказалась сильнее Чехии – 2:0. Испания набрала восемь очков и занимает первое место в группе, Португалия (7) – вторая, Чехия (4) – третья, Швейцария (3) – на последнем месте.



В Лиге В встречались участники группы 4: Словения – Сербия, Норвегия – Швеция. Команды Словении и Сербии сыграли вничью – 2:2. Норвегия победила Швецию – 3:2. Норвежцы находятся на первой строчке в группе, у них 10 очков. Сербия (7) – на втором месте, Швеция (3) – на третьем, Словения (2) – на последнем.



В Лиге С сыграли команды из группы 2: Греция – Косово, Северная Ирландия – Кипр. Греки обыграли Косово – 2:0, а Северная Ирландия и Кипр разделили очки – 2:2. Греция набрала 12 очков и занимает первое место в группе. Второе – Косово (6), третий – Кипр (2), на последней строчке – Северная Ирландия (2).



В Лиге С также встречались участники группы 4: Грузия – Болгария, Северная Македония – Гибралтар. Грузия и Болгария разошлись миром – 0:0, а Северная Македония разгромила Гибралтар – 4:0. Грузия возглавляет квартет, у неё 10 очков. Следом за ней Северная Македония (7), третья – Болгария (3). Гибралтар замыкает группу (1).



В Лиге D сыграли команды группы 2: Мальта – Сан-Марино. Победу одержали футболисты Мальты – 1:0. Лидер группы – Эстония (6), Мальта — на втором месте (6), Сан-Марино – на последней строчке (0).

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