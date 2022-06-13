Мирзоян — о Суперкубке: скандал должен был произойти, потому что питерцы — хозяева

Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) провести матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.
«Естественно, скандал должен был произойти, потому что хозяевами являются питерцы. И болельщикам «Спартака» это, конечно же, не нравится. И руководителям красно-белых. А «Зенит» наверняка доволен.
Стадион в Питере большой, можно сделать хорошую программу перед встречей. Но, конечно, есть вопросы. Потому что «Лужники» — это нейтральный стадион. Здесь ещё можно было бы понять выбор РФС. Но раз приняли такое решение, то надо играть и не обращать внимания на разговоры», — цитирует Мирзояна «RT на русском».
Ранее бюро исполкома РФС приняло решение о проведении первого матча сезона-2022/2023. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Позже представители московского клуба стали намекать на возможный бойкот матча.
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