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Осинькин: «Крылья Советов» предложили продлить контракт. Проект во многом связан со мной

Осинькин: «Крылья Советов» предложили продлить контракт. Проект во многом связан со мной
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что ему и многим игрокам клуба предложили продлить контракты.

Осинькин: Многим ребятам предложили контракты. Сейчас вроде на финишной прямой. До окончания переговоров не буду ничего комментировать.

Журналист: Вам тоже предложили новое соглашение?

Осинькин: Определённое продление – да. Сейчас в Самаре большой футбольный проект, во многом он связан со мной. Есть интерес не только ко мне или к кому-то из ребят, а к целой группе. Это касается и всего тренерского штаба, футболистов. Для меня это важно.

Журналист: Правда, что вами интересовались другие клубы?

Осинькин: Мы все часть футбольного проекта, который нельзя бросать. В Самаре очень хорошее отношение области и лично губернатора. Мы постоянно видим и чувствуем его заинтересованность и поддержку, мы не можем подвести его и всех самарских болельщиков. Здесь реально футбольный город. В день 80-летия клуба мы играли с «Динамо». Получился яркий футбольный праздник и знаковая победа, это увидели более 32 тысяч болельщиков. Бывают команды, где при победе 5:0 ругают, почему не 6:0. А здесь даже при поражении поддерживают.

Об этом Осинькин рассказал в интервью «РБ Спорт».

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