Осинькин: «Крылья Советов» предложили продлить контракт. Проект во многом связан со мной

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что ему и многим игрокам клуба предложили продлить контракты.



Осинькин: Многим ребятам предложили контракты. Сейчас вроде на финишной прямой. До окончания переговоров не буду ничего комментировать.



Журналист: Вам тоже предложили новое соглашение?



Осинькин: Определённое продление – да. Сейчас в Самаре большой футбольный проект, во многом он связан со мной. Есть интерес не только ко мне или к кому-то из ребят, а к целой группе. Это касается и всего тренерского штаба, футболистов. Для меня это важно.



Журналист: Правда, что вами интересовались другие клубы?



Осинькин: Мы все часть футбольного проекта, который нельзя бросать. В Самаре очень хорошее отношение области и лично губернатора. Мы постоянно видим и чувствуем его заинтересованность и поддержку, мы не можем подвести его и всех самарских болельщиков. Здесь реально футбольный город. В день 80-летия клуба мы играли с «Динамо». Получился яркий футбольный праздник и знаковая победа, это увидели более 32 тысяч болельщиков. Бывают команды, где при победе 5:0 ругают, почему не 6:0. А здесь даже при поражении поддерживают.

Об этом Осинькин рассказал в интервью «РБ Спорт».