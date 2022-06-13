Соучек поздравил всю команду после поражения от Испании

Полузащитник сборной Чехии и «Вест Хэм Юнайтед» Томаш Соучек прокомментировал поражение от Испании (0:2) в рамках четвёртого тура Лиги наций УЕФА.
«Я должен поздравить всю команду. Мы сыграли лучше, чем в домашнем матче (с Испанией 1:1, прим. „Чемпионата“). В играх на выезде труднее играть на максимуме все 90 минут и в то же время сохранять баланс и пользоваться своими шансами. Это непросто, особенно в гостях, поэтому мы должны поработать над продуктивностью,» — цитирует Соучека пресс-служба УЕФА.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала национальная команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
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