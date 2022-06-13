В сборной Перу раскритиковали ФИФА за проведение матча с Австралией в Катаре

Помощник главного тренера сборной Перу Нобби Солано раскритиковал ФИФА за проведение матча с Австрией в Катаре за право выйти на ЧМ-2022.

«Игра начинается в девять часов, и они говорят, что на стадионе есть кондиционер, поэтому, когда мы будем играть, будет свежо. Но до этих выходных мы тренировались в Испании, потому что днем в Катаре тренироваться слишком жарко. Нас просят играть в тех же условиях, в которых было решено, что чемпионат мира не состоится. Для игры такого масштаба, когда на карту поставлено так много, я не уверен, что это действительно хорошо ни для нас, ни для Австралии. Хотя очевидно, что условия одинаковы для обеих команд, — приводит слова Солано Goal.

Матч между Австралией и Перу состоится в Аль-Райне (Катар) на стадионе Ахмед бин Али. Начало матча – 21:00 мск.