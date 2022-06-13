Источник: «Ростов» намерен арендовать хавбека ЦСКА Константина Кучаева

24-летний российский полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев, проведший весенний отрезок в казанском «Рубине» на правах аренды, может вновь сменить клубную прописку. Об этом сообщает Metaratings.

Главным претендентом на игрока является «Ростов», который желает арендовать футболиста на один сезон, при этом, отмечается, что есть и другие клубы чемпионата России, которые заинтересованы в услугах игрока. Однако будущее Кучаева станет известно лишь после первого сбора с московским ЦСКА.

Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

Напомним, в весенней части сезона Кучаев принял участие в 10 матчах за «Рубин» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 3 млн.