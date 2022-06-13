Жена Семака назвала своего мужа мучеником

Анна Семак, супруга главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака, назвала своему мужа мучеником.

«У меня был очень яркий момент неофитский. Представляете, каково было моему мужу? Он женился на светской девушке и вдруг, в момент моего обращения, интерьер дома меняется, вместо каких-то картин появляются портреты старцев… А муж у меня изначально был сочувствующим, скорее. Ну, верующим, но так, формально. И я мгновенно, как только всё поняла, сразу же решила подражать Ксении Блаженной во внешнем облике, стать исихастом, иначе бы меня надолго не хватило.

И муж, конечно, надо отдать ему должное, он — страстотерпец (страстотерпцами называют в Православной Церкви всех христианских мучеников, которые претерпели страдания. — Прим. «Чемпионата»)», — сказала Анна Семак в эфире телеканала Спас.

Фанаты «Зенита» и Аршавин в Мурманской области.