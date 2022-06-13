Диас: Ибрагимович в раздевалке как отец. Я обязан отдавать ему мяч, чтобы он не злился

22-летний испанский атакующий полузащитник «Милана» Браим Диас поделился мнением о 40-летнем шведском одноклубнике Златане Ибрагимовиче.
«Златан – ровесник моего отца, но он по-прежнему решает исходы матчей. Для меня он как отец в раздевалке, он облегчил мне жизнь, потому что, когда у меня есть мяч, я обязан отдавать его ему, чтобы он не разозлился!
Это невероятный игрок, с большой харизмой, который любит побеждать, ему нравится работать на тренировках, и он также передаёт это другим. Он делает всех игроков лучше, потому что подталкивает вас всегда выкладываться на все сто процентов», — приводит слова Диаса Football Italia.
Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства.
В прошедшем сезоне Ибрагимович в 23 матчах итальянской Серии А забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Соглашение Златана с «Миланом» истекает в конце сезона.
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