Диас: Ибрагимович в раздевалке как отец. Я обязан отдавать ему мяч, чтобы он не злился

22-летний испанский атакующий полузащитник «Милана» Браим Диас поделился мнением о 40-летнем шведском одноклубнике Златане Ибрагимовиче.

«Златан – ровесник моего отца, но он по-прежнему решает исходы матчей. Для меня он как отец в раздевалке, он облегчил мне жизнь, потому что, когда у меня есть мяч, я обязан отдавать его ему, чтобы он не разозлился!

Это невероятный игрок, с большой харизмой, который любит побеждать, ему нравится работать на тренировках, и он также передаёт это другим. Он делает всех игроков лучше, потому что подталкивает вас всегда выкладываться на все сто процентов», — приводит слова Диаса Football Italia.

Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства.

В прошедшем сезоне Ибрагимович в 23 матчах итальянской Серии А забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Соглашение Златана с «Миланом» истекает в конце сезона.