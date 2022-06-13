Виктор Цыганков может перейти в «Ливерпуль»
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Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в английский «Ливерпуль», сообщает UA-Футбол со ссылкой на Liverpool.com.
По сведениям источника, «мерсисайдцы» ищут замену Садио Мане, который в ближайшее время может покинуть клуб, а Виктор Цыганков привлёк к себе внимание своим выступлением за национальную сборную в последних матчах.
Текущий контракт 24-летнего Виктора Цыганкова с «Динамо» действует до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 25 млн.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может продать Садио Мане в мюнхенскую «Баварию».
Напомним, недавно Цыганков начал работать с агентской компанией SEG, которой владеет брат Хосепа Гвардиолы.
Украина разгромила Армению в матче Лиги наций УЕФА.
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