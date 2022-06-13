Виктор Цыганков может перейти в «Ливерпуль»

Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в английский «Ливерпуль», сообщает UA-Футбол со ссылкой на Liverpool.com.

По сведениям источника, «мерсисайдцы» ищут замену Садио Мане, который в ближайшее время может покинуть клуб, а Виктор Цыганков привлёк к себе внимание своим выступлением за национальную сборную в последних матчах.

Текущий контракт 24-летнего Виктора Цыганкова с «Динамо» действует до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 25 млн.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может продать Садио Мане в мюнхенскую «Баварию».

Напомним, недавно Цыганков начал работать с агентской компанией SEG, которой владеет брат Хосепа Гвардиолы.

Украина разгромила Армению в матче Лиги наций УЕФА.