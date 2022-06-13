«Барселона» готова заплатить € 12,5 млн за вратаря «Гранады» Машимиану

«Барселона» проявляет серьёзный интерес к 23-летнему португальскому вратарю «Гранады» Луишу Машимиано, сообщает Mundo Deportivo.

Как отмечает источник, Машимиано станет основным кандидатом на усиление вратарской позиции, в случае если команду покинет резервный голкипер – бразилец Нето. При этом из-за вылета «Гранады» из высшего дивизиона отступные на вратаря снизились вдвое и теперь составляют € 12,5 млн, которые готовы выплатить сине-гранатовые. Интерес к игроку также проявляют «Наполи» и «Альмерия».

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Напомним, Машимиано стал игроком «Гранады» летом 2021 года, перейдя за € 4,5 млн из лиссабонского «Спортинга». В минувшем сезоне он провёл 35 матчей во всех турнирах, в восьми из которых отстоял на ноль, а в других матчах пропустил 55 мячей.