Доннарумма подвергся оскорблениям от итальянского болельщика после матча с Англией

11 июня на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Англии принимала своего соперника по Лиге А, группе 3 — национальную команду Италии. Команды сыграли вничью — 0:0.
После окончания матча голкипер итальянской сборной и «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма подвергся оскорблениям со стороны итальянского болельщика, сообщает Football Italia.
Многие фанаты просили у Доннаруммы фотографию или автограф после окончания матча с Англией, но один из них решил выкрикнуть ряд оскорблений в адрес итальянца, который, в свою очередь, попросил мужчину прекратить это делать.
Через несколько секунд разговора вратарь остановился рядом с другой группой фанатов и начал раздавать автографы.
Напомним, Доннарумма поссорился с болельщиками «Милана» после решения не продлевать контракт с клубом и перейти в «ПСЖ».
Англия и Италия сыграли вничью в матче Лиги наций УЕФА.
- 13 июня 2022
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