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«ПСЖ» предпринял последнюю попытку перехватить Погба у «Ювентуса»

«ПСЖ» предпринял последнюю попытку перехватить Погба у «Ювентуса»
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«Пари Сен-Жермен» хочет заполучить экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и помешать его трансферу в «Ювентус», сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, парижский клуб предпринял последнюю попытку подписать французского футболиста и предложил ему оклад в размере € 13,5 млн, а также различные бонусы, что значительно превышает оферту «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что Погба близок к подписанию соглашения с «Ювентусом».

В прошедшем сезоне игрок сборной Франции провёл за «Манчестер Юнайтед» 27 матчей во всех турнирах. Он сумел забить один гол и сделать девять результативных передач. Поль Погба ранее уже выступал за туринский «Ювентус». Французский полузащитник играл в итальянском клубе с 2012 по 2016 год.

Хорватия и Франция сыграли вничью в матче Лиги наций.

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