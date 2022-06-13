Видеообзоры побед Мальты и Греции, а также ничьей Словении и Сербии в Лиге наций

Вчера, 12 июня, на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения) в рамках четвёртого тура Лиги наций сезона-2022/2024 сборная Словении принимала соперника по Лиге В, группе 4 – национальную команду Сербии. Сборные сыграли вничью – 2:2.
Видеообзор. Лига наций, Лига B группа 4. Сербия — Словения:
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В Лиге С, группе 2 свой матч сыграли национальные команды Греции и Косова. Победу одержали греки – 2:0. У сборной Греции отличились нападающий Георгиос Якумакис и полузащитник Петрос Манталос.
Видеообзор. Лига наций, Лига C группа 2. Греция — Косово:
В ещё одном матче Лиги наций встретились соперники по Лиге D, группе 2 – сборные Мальты и Сан-Марино. Победили футболисты сборной Мальты – 1:0.
Видеообзор. Лига наций, Лига D группа 2. Мальта — Сан-Марино:
- 13 июня 2022
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