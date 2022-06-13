Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«СКА-Хабаровск» объявил об уходе трёх футболистов

«СКА-Хабаровск» объявил об уходе трёх футболистов
Комментарии

Защитники «СКА-Хабаровск» Роман Мануйлов, Михаил Тихонов и Александр Денисов покинули команду в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба в телеграм-канале.

26-летний Мануйлов является воспитанником команды. В 70 матчах Роман забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Михаил Тихонов провёл в составе армейцев 25 матчей, записав на свой счёт гол и голевую передачу. Александр Денисов принял участие в девяти встречах, не отметившись результативными действиями.

Также клуб сообщил о подписании нового соглашения с защитником Денисом Фоминым на два года.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «СКА-Хабаровск» занял четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022