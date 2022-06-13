«СКА-Хабаровск» объявил об уходе трёх футболистов
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Защитники «СКА-Хабаровск» Роман Мануйлов, Михаил Тихонов и Александр Денисов покинули команду в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба в телеграм-канале.
26-летний Мануйлов является воспитанником команды. В 70 матчах Роман забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Михаил Тихонов провёл в составе армейцев 25 матчей, записав на свой счёт гол и голевую передачу. Александр Денисов принял участие в девяти встречах, не отметившись результативными действиями.
Также клуб сообщил о подписании нового соглашения с защитником Денисом Фоминым на два года.
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «СКА-Хабаровск» занял четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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