Клубы Италии хотят подписать Кабелла, «Монпелье» планирует сохранить игрока

Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, ныне выступающий за французский «Монпелье», привлёк внимание клубов Италии. Однако действующий клуб 32-летнего футболиста планирует подписать с ним новый контракт на два года. Об этом сообщает L'Equipe.

Кабелла был игроком «Краснодара» с лета 2019 года. В апреле футболист расторг контракт с командой (истекал в конце сезона-2021/2022) по обоюдному согласию сторон. В том же месяце Реми подписал соглашение с французской командой до конца сезона, подразумевающее опцию продления на два года.

Напомним, Кабелла является бывшим игроком сборной Франции, в составе которой провёл четыре товарищеских матча в 2014 году.

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