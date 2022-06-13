В «Спартаке» заявили, что Федун исполняет все обязательства по бюджету

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос по поводу бюджета московского клуба.

«Зачем вам наш бюджет? Сокращается он или увеличивается — это наша внутренняя история. Я не вижу обоснованного интереса со стороны прессы насчёт того, когда он будет. Ожидаем в начале июля финальную версию бюджета. Операционную деятельность бюджета обеспечивают акционеры. Нет никаких проблем с этим.

Леонид Арнольдович Федун вместе с другими акционерами все взятые на себя обязательства по предыдущему бюджету исполняют. Поверьте мне, денежный поток всё равно не остановится, а размер бюджета — это просто те рамки, к которым мы должны прийти в течение сезона», — приводит слова Мележикова «РИА Новости Спорт».