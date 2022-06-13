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«Зенит» объявил об уходе шести игроков второй команды

«Зенит» объявил об уходе шести игроков второй команды
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Состав «Зенита-2», являющегося фарм-клубом основной команды петербуржцев, покинули шесть футболистов. Речь идёт об Егоре Шаповалове, Иване Андрееве, Антоне Бугорском, Василии Запрягаеве, Максиме Бачинском и Никите Колдунове. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

20-летний Шаповалов представлял сборную России в составе команд U16, U17 и U18. В минувшем сезоне Егор выходил на поле дважды. 22-летний Иван Андреев дебютировал в ФНЛ в 2019 году. В сезоне-2021/2022 футболист принял участие в 22 встречах.

20-летний Бугорский присоединился к академии «Зенита» в 2019 году. В прошлом сезоне на его счету участие в 11 играх. 24-летний Запрягаев стал футболистом клуба из Санкт-Петербурга в 2020-м. За прошлый сезон Василий забил два гола в 11 матчах ФНЛ-2.

22-летний Бачинский стал футболистом академии петербуржцев 10 лет назад. Два крайних сезона Максим играл на правах аренды за «Текстильщик», в составе которого принял участие в 68 матчах. 22-летний Колдунов дебютировал в РПЛ в 2019 году, будучи арендованным «Сочи». В сезоне-2021/2022 ФНЛ-2 Никита забил три гола и отдал три результативные передачи в 23 матчах.

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