Мележиков: для Абаскаля работа в «Спартаке» — это вызов добиться титулов и высоких мест

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о назначении 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера красно-белых.
«Давления с испанской стороны не было, Лука Каттани вёл переговоры непосредственно с Абаскалем. Он изъявил желание возглавить команду, Лука дал ему положительную характеристику по профессиональным и человеческим качествам, по стремлению, работоспособности и так далее. Единственный вопрос был в том, чтобы «Базель» его отпустил. «Базель», надо отдать ему должное, согласился на расторжение контракта по инициативе Абаскаля. После того как мы это получили, мы проработали контракт и подписали его с Абаскалем.
Я точно могу сказать, что не боюсь того, что Абаскаль может собраться и уехать. Потому что за последние два года было много ситуаций, когда приходилось включать форс-мажорный режим и действовать нестандартно. Надеюсь, что этого не произойдёт, потому что человек не связан семейными узами. Он в этом плане свободный художник, способен самостоятельно принимать решения. И шанс работать в «Спартаке» для него — это всё-таки вызов добиться титулов, высоких мест», — приводит слова Мележикова «РИА Новости Спорт».
- 13 июня 2022
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