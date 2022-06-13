Алонсо подтвердил, что хочет уйти из «Челси». У Маркоса согласован контракт с «Барселоной»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо подтвердил, что хочет уйти из лондонской команды. Испанский футболист уже согласовал контракт с «Барселоной». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

31-летний Алонсо перешёл в «Челси» в 2016 году. С тех пор защитник принял участие в 212 матчах, в которых забил 29 голов и отдал 23 результативные передачи. На взрослом уровне воспитанник «Реала» провёл на поле в матче чемпионата Испании одну минуту (игра «Реал» 2:0 «Расинг» в 2010-м). Всю карьеру Алонсо играл в зарубежных чемпионатах.

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