Кьеллини отреагировал на пост «Лос-Анджелеса», Джорджо подпишет контракт с клубом
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Итальянский защитник Джорджо Кьеллини, покинувший «Ювентус» в качестве свободного агента, в ближайшее время официально станет футболистом клуба МЛС «Лос-Анджелес». Джорджо уже отреагировал на пост американского клуба в «Твиттере».
Ранее трансфер 37-летнего Кьеллини также рассматривали такие клубы, как «Интер Майами» и «Торонто», но позже они отказались от этой идеи.
Напомним, Джорджо стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за € 7,7 млн. С тех пор он провёл за клуб 559 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 результативных передач. В составе «Ювентуса» он стал девятикратным победителем чемпионата Италии, пятикратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также чемпионом Серии B в сезоне-2006/2007.
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