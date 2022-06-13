Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кьеллини отреагировал на пост «Лос-Анджелеса», Джорджо подпишет контракт с клубом

Кьеллини отреагировал на пост «Лос-Анджелеса», Джорджо подпишет контракт с клубом
Комментарии

Итальянский защитник Джорджо Кьеллини, покинувший «Ювентус» в качестве свободного агента, в ближайшее время официально станет футболистом клуба МЛС «Лос-Анджелес». Джорджо уже отреагировал на пост американского клуба в «Твиттере».

Ранее трансфер 37-летнего Кьеллини также рассматривали такие клубы, как «Интер Майами» и «Торонто», но позже они отказались от этой идеи.

Напомним, Джорджо стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за € 7,7 млн. С тех пор он провёл за клуб 559 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 результативных передач. В составе «Ювентуса» он стал девятикратным победителем чемпионата Италии, пятикратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также чемпионом Серии B в сезоне-2006/2007.

Новость по теме
Кьеллини: я хорошо смог схватить Саку в финале, это был самый популярный мем лета
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022