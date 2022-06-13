Видеообзор разгромной победы Северной Македонии и ничьей в матче Грузия — Болгария

Вчера, 12 июня, на стадионе «Динамо-Арена – Борис Пайчадзе» в Тбилиси (Грузия) в рамках четвёртого тура Лиги наций сезона-2022/2024 сборная Грузии принимала соперника по Лиге С, группе 4 – национальную команду Болгарии. Сборные сыграли вничью – 0:0.
Грузия и Болгария сыграли вничью в рамках Лиги наций УЕФА
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Соперниками национальных команд Болгарии и Грузии по Лиге С, группе 4 являются сборные Северной Македонии и Гибралтара, которые параллельно проводили матч между собой. Северомакедонцы одержали разгромную победу – 4:0. Среди игроков Северной Македонии забили полузащитники Энис Барди и Дарко Чурлинов, дубль оформил нападающий Боян Миовски.
Северная Македония разгромила Гибралтар в матче Лиги наций
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