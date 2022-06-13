Булыкин допускает, что «Аталанта» может разорвать контракт с Миранчуком
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин считает, что «Аталанта» может расторгнуть соглашение с российским полузащитником Алексеем Миранчуком.
«Если «Аталанта» хочет его продавать, нужно перейти в тот клуб, где он будет играть. Игровая практика очень важна. Если он не перейдёт, думаю, с ним просто разорвут контракт. И тут два варианта: биться за европейскую мечту или вернуться в РПЛ, чтобы продолжать играть в футбол.
Здесь нормально переходить в середняк. Набраться практики, сделать небольшой шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд. Здесь нет ничего плохого. Главное — угадать с командой и играть», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
26-летний Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году.
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