Булыкин допускает, что «Аталанта» может разорвать контракт с Миранчуком

Бывший футболист Дмитрий Булыкин считает, что «Аталанта» может расторгнуть соглашение с российским полузащитником Алексеем Миранчуком.

«Если «Аталанта» хочет его продавать, нужно перейти в тот клуб, где он будет играть. Игровая практика очень важна. Если он не перейдёт, думаю, с ним просто разорвут контракт. И тут два варианта: биться за европейскую мечту или вернуться в РПЛ, чтобы продолжать играть в футбол.



Здесь нормально переходить в середняк. Набраться практики, сделать небольшой шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд. Здесь нет ничего плохого. Главное — угадать с командой и играть», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

26-летний Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году.