Эрлинг Холанд прокомментировал свой переход в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал переход в команду.
«Это особенный день для меня и моей семьи. Я всегда смотрел матчи «Манчестер Сити», а в последние сезоны мне это нравилось больше. Вы не можете не восхищаться стилем игры команды, ведь это интересно. «Манчестер Сити» создаёт много моментов, что идеально подходит для такого игрока, как я.
В этой команде множество футболистов высокого класса, а Гвардиола — один из величайших тренеров всех времён. Поэтому я считаю, что нахожусь в правильной команде, чтобы реализовать свои амбиции. Хочу забивать голы, выигрывать трофеи и совершенствоваться как игрок, уверен, что смогу сделать это здесь. Это отличный переход для меня. Не могу дождаться начала предсезонной подготовки», — приводит слова Холанда пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.
- 13 июня 2022
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