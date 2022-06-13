Эрлинг Холанд прокомментировал свой переход в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал переход в команду.

«Это особенный день для меня и моей семьи. Я всегда смотрел матчи «Манчестер Сити», а в последние сезоны мне это нравилось больше. Вы не можете не восхищаться стилем игры команды, ведь это интересно. «Манчестер Сити» создаёт много моментов, что идеально подходит для такого игрока, как я.



В этой команде множество футболистов высокого класса, а Гвардиола — один из величайших тренеров всех времён. Поэтому я считаю, что нахожусь в правильной команде, чтобы реализовать свои амбиции. Хочу забивать голы, выигрывать трофеи и совершенствоваться как игрок, уверен, что смогу сделать это здесь. Это отличный переход для меня. Не могу дождаться начала предсезонной подготовки», — приводит слова Холанда пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.