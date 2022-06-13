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Отец Черышева отреагировал на информацию о переговорах игрока с российскими клубами

Отец Черышева отреагировал на информацию о переговорах игрока с российскими клубами
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Дмитрий Черышев, отец полузащитника Дениса Черышева, рассказал о будущем футболиста.

«У футболиста закончился контракт с агентом, Хинесом Карвахалем, уже давным-давно. Откуда он знает, с кем и о чём кто разговаривает. Я что, названиваю ему, разговариваю с ним. Не могу постоянно комментировать слухи. Так нельзя по слухам всё время жить.

Сейчас вообще никаких разговоров нет о Денисе. Понятно, что всем интересно его будущее. Нам тоже интересно. Хочется, чтобы где-то что-то определённое было, какие-то переговоры. Тогда уже будем что-то говорить. А сейчас тема закрыта», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, по окончании сезона-2021/2022 31-летний Черышев покинул «Валенсию» на правах свободного агента.

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