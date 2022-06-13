Футболисты «Зенита» начали предсезонную подготовку
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Санкт-Петербургский «Зенит» объявил о начале предсезонной подготовки команды, сопроводив информацию видеороликом с тренировочного занятия футболистом клуба. Видео опубликовано в телеграм-канале «Зенита».
Напомним, в конце июня подопечные Сергея Семака примут участие в турнире, в котором сыграют с «Нижним Новгородом» и «Сочи». 3 июля «Зенит» на стадионе «Фишт» в Сочи сыграет контрольный матч с действующим чемпионом Сербии «Црвеной Звездой».
Сезон-2022/2023 начнётся для действующего чемпиона России с матча с московским «Спартаком» за Суперкубок России. Игра пройдёт 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Самые результативные встречи между московским «Спартаком» и «Зенитом». Видеоролик:
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