Футболисты «Зенита» начали предсезонную подготовку

Санкт-Петербургский «Зенит» объявил о начале предсезонной подготовки команды, сопроводив информацию видеороликом с тренировочного занятия футболистом клуба. Видео опубликовано в телеграм-канале «Зенита».

Напомним, в конце июня подопечные Сергея Семака примут участие в турнире, в котором сыграют с «Нижним Новгородом» и «Сочи». 3 июля «Зенит» на стадионе «Фишт» в Сочи сыграет контрольный матч с действующим чемпионом Сербии «Црвеной Звездой».

Сезон-2022/2023 начнётся для действующего чемпиона России с матча с московским «Спартаком» за Суперкубок России. Игра пройдёт 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Самые результативные встречи между московским «Спартаком» и «Зенитом». Видеоролик: