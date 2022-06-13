«Реал» хочет выручить с продажи Асенсио € 30 млн

Мадридский «Реал» планирует выручить с трансфера полузащитника Марко Асенсио € 30 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что 26-летний Асенсио может покинуть испанскую команду ввиду возросшей конкуренции за место в основном составе.



Нынешнее соглашение Марко Асенсио истекает летом 2023 года. Сообщалось, что предложенные «Реалом» условия не устраивают футболиста и он может покинуть мадридский клуб в качестве свободного агента следующим летом.



Игрок сборной Испании в минувшем сезоне провёл за «Реал» 42 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего испанского игрока в € 40 млн.

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