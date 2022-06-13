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Семак назвал плюсы и минусы предсезонных сборов в Петербурге

Семак назвал плюсы и минусы предсезонных сборов в Петербурге
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал плюсы и минусы проведения предсезонных сборов в Санкт-Петербурге.

«Удалось ли отдохнуть за короткий отпуск и настроиться на новый сезон? Скорее — переключиться, потому что у тренерского штаба не совсем полноценный отдых: нужно быть в курсе всех событий, которые происходят, заниматься и подготовкой, и различными другими организационными вопросами. В принципе, переключиться получилось — это хорошо.

Как сборы в Петербурге повлияют на команду? Есть свои плюсы, есть свои минусы. Хорошо, потому что ребята не будут никуда уезжать от своих семей. Минус — то, что всё-таки не избежать того, что работа будет проходить под пристальным вниманием медиа и уединиться не получится в любом случае. Но ничего страшного, мы понимаем: реалии сейчас таковы, что на данный момент лучше остаться и готовиться дома», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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