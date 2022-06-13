Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов санкт-петербургского клуба, который сегодня начал подготовку к следующему сезону.

«Что касается травмированных, продолжает восстанавливаться Стас Крицюк — он сейчас на поле. Что касается других травмированных, то всё идёт по плану. Ждём, когда Слава Караваев начнёт довосстанавливаться на футбольном поле. То же самое — Саша Ерохин. Они оба здесь, будут работать по индивидуальным программам, но уже с переходом всё-таки на футбольное поле.

Чуть позже ждём Деяна Ловрена, который тоже начал заниматься, начал бегать. Он присоединится к команде чуть позже — 21-го числа будет в нашем распоряжении. Будем смотреть, насколько он будет полноценно готов, чтобы заниматься в группе», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».