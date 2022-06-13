Семак: аренда Алипа в «Зените» должна быть продлена. Он будет работать с нами
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что сине-бело-голубые продлят аренду защитника «Кайрата» Нуралы Алипа.
«Насколько я понимаю, по Алипу нужно было решить до 31 мая. Он сейчас в распоряжении национальной сборной, поэтому присоединится к нам чуть позже. Аренда, насколько я знаю, должна была быть продлена до конца года или сезона — надо этот вопрос уточнить. После заключительного матча сборной получит 10-дневный мини-отпуск и будет работать с нами», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Напомним, Алип является воспитанником «Кайрата». Защитник находился на просмотре в российском клубе с первого зимнего сбора, после чего «Зенит» решил взять Нуралы в аренду до конца сезона-2021/2022.
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