«Рубин» объявил об уходе защитника Зотова

Защитник казанского «Рубина» Георгий Зотов покинул команду в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале.

32-летний Зотов стал футболистом «Рубина» в августе 2020 года, перейдя из самарских «Крыльев Советов». С тех пор Георгий принял участие в 48 матчах, в которых отдал одну результативную передачу. По итогам сезона-2021/2022 казанская команда вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Зотов является воспитанником академии «Спартака». Ранее он также выступал за донецкий «Металлург», «Анжи», «Кубань», «Оренбург», а также вторую команду московского «Локомотива».

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