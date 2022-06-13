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«Рубин» объявил об уходе защитника Зотова

«Рубин» объявил об уходе защитника Зотова
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Защитник казанского «Рубина» Георгий Зотов покинул команду в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале.

32-летний Зотов стал футболистом «Рубина» в августе 2020 года, перейдя из самарских «Крыльев Советов». С тех пор Георгий принял участие в 48 матчах, в которых отдал одну результативную передачу. По итогам сезона-2021/2022 казанская команда вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Зотов является воспитанником академии «Спартака». Ранее он также выступал за донецкий «Металлург», «Анжи», «Кубань», «Оренбург», а также вторую команду московского «Локомотива».

Президент РФС Александр Дюков объяснил, в каком случае можно расширить чемпионат России. Видео:

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