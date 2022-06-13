В «Зените» опровергли, что киргизская компания Bigser Sport будет шить форму для клуба

Санкт-петербургский «Зенит» опроверг информацию СМИ о том, что экипировку для футболистов команды будет шить компания из Кыргызстана «Дом спортивной моды Bigser Sport».
«Представители клуба действительно находятся в Бишкеке с рабочим визитом, но речь вовсе не идёт об экипировке для ФК «Зенит».
У клуба есть дочерняя компания «Зенит-Премьер-Футбол», которая управляет крупнейшим спортивным магазином для профессионалов в Петербурге — экипировочный центр, и наши представители подписали пока что только соглашение о намерениях к сотрудничеству в рамках развития нашего экипировочного центра Footballstore», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе «Зенита».
Ранее появлялась информация, что «Зенит» и компания Bigser Sport уже подписали контракт на поставку профессиональной экипировки.
- 13 июня 2022
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