Семак: «Зениту» нужно собраться в полном составе. Есть вопросы с приездом иностранцев

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о планах на предсезонные летние сборы сине-бело-голубых.
«Планы на предсезонные сборы? Нам нужно собраться в полном составе. Есть определённые вопросы, связанные с приездом иностранцев, логистика немного меняющаяся. Нужно понять, когда мы соберёмся в полном составе.
Товарищеские игры? Нам нужно хорошо работать и смотреть на качество нашей игры, состояние футболистов. Для того эти матчи и существуют, чтобы в оптимальном состоянии подойти к официальным играм.
Когда «Зенит» соберётся в полном составе? На сегодняшний день полного понимания нет. Приедут легионеры не все вместе — это связано с логистикой. Барриос приедет чуть позже, потому что он уехал позже, чем другие наши иностранцы. Он приедет после 20-го, мы дали ему дополнительную неделю, на которую он остался в Петербурге по своему желанию. Остальные — ждём, практически на днях. Кто-то приедет раньше, кто-то позже. Следим именно за логистикой, за возможностью, чтобы все как можно быстрее присоединились к нам», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 13 июня 2022
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