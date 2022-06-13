Источник: в «Спартаке» произойдут изменения в совете директоров

В совете директоров московского «Спартака» произойдут изменения, информирует телеграм-канал «Спартак КБ Телега».

Согласно сведениям источника, формированием нового состава совета директоров займётся непосредственно компания «Лукойл». Разница в том, что ранее кандидатов в совет директоров красно-белых утверждал лично владелец клуба Леонид Федун.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Также красно-белые завоевали Кубок России почти после 20-летнего перерыва. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003.

Чемпионом России в завершившемся сезоне РПЛ стал «Зенит». Именно с сине-бело-голубыми «Спартак» сыграет в матче за Суперкубок, который пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.