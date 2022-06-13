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Широков заявил, что Миранчуку стоит уйти в аренду из «Аталанты»

Широков заявил, что Миранчуку стоит уйти в аренду из «Аталанты»
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о положении российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».

«Можно пойти в те клубы, которые претендуют: заявить о себе и вернуться, если это будет аренда. Думаю, у него всё равно будет чуть меньше игрового времени, чем ему хотелось бы. Возможно, в этом плане ему стоит сменить обстановку, и заявить о себе ещё ярче.

Он уже адаптировался к жизни и чемпионату, поэтому можно попробовать. В основном составе он не закрепился, но достаточно неплохо выходил на замену: когда-то чуть ярче были отрезки, когда-то чуть хуже», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в минувшем сезоне 26-летний Миранчук принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение российского футболиста с «Аталантой» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Миранчука оценивается порталом Transfermarkt в € 11 млн.

Миранчук потерял уже два года в «Аталанте». Ему надо срочно уходить Миранчук потерял уже два года в «Аталанте». Ему надо срочно уходить
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