«Если уйдёт — молодец, останется в «Аталанте» — молодец». Мостовой — об Ал. Миранчуке

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о будущем полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Ему не повезло, что он попал в «Аталанту», в плане того, что там была хорошая, сильная конкуренция. На первых порах было трудно выиграть конкуренцию у того же Иличича, Гомеса, Малиновского. Он пытался это сделать, но было очень трудно. Алексей действительно талантливый парень. Когда он выходил на поле, то показывал, что может.



Другое дело, что не смог справиться с давлением, злостью футбольной. Он должен не в течение нескольких игр, а течение года показывать эту злость. У «Аталанты» ещё своеобразный тренер, который на своей волне. Если Алексей уйдёт — молодец, останется — молодец. Третий вариант — вернуться в Россию. Если не поедет, то правильно сделает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.