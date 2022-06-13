В киргизской компании прокомментировали новость о контракте с «Зенитом»

В компании из Кыргызстана «Дом спортивной моды Bigser Sport» прокомментировали новость о подписании контракта с «Зенитом» на пошив формы. При этом представители киргизской фирмы не стали отвечать на вопрос о возможности стать техническим спонсором клуба из Санкт-Петербурга.

«У нас состоялось подписание соглашений между ООО «Зенит Премьер Футбол» и ОЮЛ «Ассоциация спортивных товаропроизводителей Кыргызстана BIGSER (БИГСЕР) о намерении сотрудничать и заключить договор по разработке коллекции спортивной одежды, её производству и поставке», — приводит «Матч ТВ» слова представителя киргизской компании.

Ранее в СМИ появлялась информация, что техническим спонсором «Зенита» останется Nike. При этом компания не собирается предоставлять новую коллекцию формы на следующий сезон.