В киргизской компании прокомментировали новость о контракте с «Зенитом»

В компании из Кыргызстана «Дом спортивной моды Bigser Sport» прокомментировали новость о подписании контракта с «Зенитом» на пошив формы. При этом представители киргизской фирмы не стали отвечать на вопрос о возможности стать техническим спонсором клуба из Санкт-Петербурга.
«У нас состоялось подписание соглашений между ООО «Зенит Премьер Футбол» и ОЮЛ «Ассоциация спортивных товаропроизводителей Кыргызстана BIGSER (БИГСЕР) о намерении сотрудничать и заключить договор по разработке коллекции спортивной одежды, её производству и поставке», — приводит «Матч ТВ» слова представителя киргизской компании.
Ранее в СМИ появлялась информация, что техническим спонсором «Зенита» останется Nike. При этом компания не собирается предоставлять новую коллекцию формы на следующий сезон.
- 13 июня 2022
-
16:55
-
16:39
-
16:19
-
16:16
-
16:14
-
16:10
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:37
-
15:27
-
15:27
-
15:25
-
15:24
-
15:18
-
15:12
-
15:00
-
14:52
-
14:42
-
14:35
-
14:26
-
14:13
-
14:12
-
14:11
-
14:03
-
14:02
-
13:46
-
13:42
-
13:36
-
13:32
-
13:23
-
13:14
-
13:05
-
13:01
-
12:49